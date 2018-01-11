ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра у Львові - туман та ожеледиця

Олександр Косик

|

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що по території Львівської області та місту Львову ввечері із збереженням до кінця доби 11 січня та вночі і вранці 12 січня місцями туман, видимістю 200 – 500 м, на дорогах ожеледиця.

 

На найближчу добу у Львові синоптики прогнозують таку погоду: хмарно з проясненнями. Невеликі опади (переважно у вигляді мокрого снігу). Вночі та вранці туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 3° морозу, вдень 1 – 3° тепла.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Успішна кар'єра у будь-якому віці!
Микола ПРОНІН
Успішна кар'єра у будь-якому віці!

Професійно реалізуватися, маючи невеликий досвід та молоді роки, – це більше схоже на різдвяне диво, аніж на правду. Про...

2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

Подарунки на передову
Микола ПРОНІН
Подарунки на передову

У переддень новорічних свят усі ми мріємо про подарунки. Чекають їх і на передовій, де особливо гостро відчувається потр...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...