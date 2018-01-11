Завтра у Львові - туман та ожеледиця

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що по території Львівської області та місту Львову ввечері із збереженням до кінця доби 11 січня та вночі і вранці 12 січня місцями туман, видимістю 200 – 500 м, на дорогах ожеледиця.

На найближчу добу у Львові синоптики прогнозують таку погоду: хмарно з проясненнями. Невеликі опади (переважно у вигляді мокрого снігу). Вночі та вранці туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 3° морозу, вдень 1 – 3° тепла.