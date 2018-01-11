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За порушення реалізації новорічних ялинок на Львівщині покарали 10 посадовців

Катерина Родак

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На Львівщині притягнули до відповідальності 10 посадовців за порушення умов заготівлі новорічних ялинок. Про це Львівському портаул повідомили у прес-службі Держекоінспкції.

 

Протягом грудня-січня Держекоінспекцією проводилася операція «Новорічна ялинка».

«Рейдові групи у складі державних інспекторів з ОНПС спільно із громадськими інспекторами з охорони довкілля, працівниками Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства та головного управління Національної поліції у Львівській області здійснювали патрулювання у лісових угіддях, на шляхах реалізації та ринках міста», – повідомили в екоінспекції.

Так, працівниками Держекоінспекції перевірено чотири лісогосподарські підприємства щодо порушень ними умов заготівлі ялинок та організації заходів щодо охорони шпилькових насаджень.

У ході проведення заходів державного контролю 10 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Сума завданих збитків становить більше чотирьох тисяч гривень.  При проведенні вищевказаних заходів вилучено 45 безгосподарних ялинок на території Сколівського, Турківського, Старосамбірського районів та у місті Львові, які передано в школи, військові частини та сім’ї воїнів АТО.

Нагадаємо, у Львові прийматимуть новорічні ялинки на утилізацію.

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