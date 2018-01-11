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Як не стати жертвою злодіїв: поради від поліцейських

Юлія Шпак

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Поліція Львівщини попереджає про шахраїв, які полюють на мобільні телефони довірливих громадян. Про це інформує прес-служба ГУНП у Львівській області.

 

Щомісяця на території Львівської області правоохоронці реєструють звернення громадян, які втратили свої телефони через власну необережність та довірливість.

Сучасні засоби зв’язку коштують недешево, тому вони приваблюють не тільки крадіїв чи грабіжників, а й шахраїв. Один із прийомів, який найчастіше використовують  зловмисники, – прохання скористатися вашим мобільним телефоном.

Усі, хто позбувся мобільних телефонів внаслідок шахрайських дій, могли б уникнути прикрощів, якби не були настільки довірливими. Запам’ятайте, даючи дозвіл малознайомим, або й взагалі незнайомим особам скористатися своїм телефоном, ви ризикуєте стати жертвою аферистів. Тож краще відповісти прохачам відмовою, ніж наражати себе на небезпеку.

Зазвичай смартфон коштує більше, ніж людина має готівки при собі. Проте нікому навіть на думку не спаде довірити свій гаманець випадковому перехожому.

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