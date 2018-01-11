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У пансіонаті в Трускавці отруїлися 12 дітей із Харкова

Вероніка Рой

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Вчора, 10 січня, у приватному пансіонаті у місті Трускавці отруїлися 12 дітей із Харкова. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так,о 21:39 в приватному пансіонаті «Алексік» м. Трускавець, де відпочивала дитяча група з міста Харкова в кількості 23 дітей, 12 дітей віком від 8 до 14 років отримали харчову токсикоінфекцію середньої важкості.

Вихователі групи від госпіталізації дітей відмовились. Батьки дітей повідомлені про їх стан по телефону лікарями швидкої медичної допомоги м. Трускавця. Надана медична допомога на місці.

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