Успішна кар'єра у будь-якому віці!

Професійно реалізуватися, маючи невеликий досвід та молоді роки, – це більше схоже на різдвяне диво, аніж на правду. Проте в Україні є підприємства, які саме на молодь покладають свої надії щодо розвитку бізнесу. Яскравий тому приклад – мережа «АТБ»

10 грудня в Луцьку відчинив свої двері новий маркет «АТБ». Ця мережа – відомий лідер на ринку. Покупці високо оцінили якісне обслуговування та доступні ціни. А ось експерти з кадрових питань вражені тим, що компанія не тільки робить суттєвий внесок у підвищення престижу професій галузі торгівлі, але й дає дорогу молодим фахівцям.

Історія з Луцька це підтверджує, адже колектив нового магазину очолює двадцятичотирирічна Надія Погребна.

Більш того, це далеко не перший в її кар’єрі маркет «АТБ», який вона відкриває на посаді керуючої. Ще два з половиною роки тому вона не думала, що зв’яже долю з цією компанією. Але оголошення про вакансії, випадково помічене на одному з інтернет-сайтів, цілком змінило її життя.

«Я стала заступником керуючого магазином «АТБ» ще в період роботи у Києві. Потім пішла на курси в учбовий центр компанії, де підвищила свою кваліфікацію і стала керуючою. Через деякий час перевелася працювати у Західну Україну», – згадує Надія Олександрівна.

На Волині вона брала участь у відкритті найпершого «АТБ» у регіоні.

«Тут є свої особливості, адже всі працівники в колективі нові. Більшість взагалі не знає, що таке концепція та стандарти роботи «АТБ». Доводиться приділяти більше часу, щоб про все розповісти та всьому навчити. Це важко, проте цілком реально. Адже головне – це бажання», – пояснює пані Погребна.

Саме бажання робити свою справу якісно та професійно і зростати разом зі своєю компанією стає кар’єрним трампліном для багатьох молодих працівників «АТБ».

Кадрова політика корпорації спрямована на ефективне використання та розвиток людського капіталу підприємства. Молодим людям, що приходять на роботу на підприємства компанії, відкриваються унікальні можливості не тільки для кар’єрного зростання, але й для задоволення власних амбіцій. Це на власному прикладі доводить двадцятишестирічний Ігор Буряк, який очолює один із маркетів «АТБ» у Львові.

«Коли я мешкав у Вінниці, в магазині «АТБ» працював мій знайомий, який і розповів про те, що відкрилася вакансія. Я пройшов навчання в учбовому центрі, отримав посаду заступника керуючого. Потім дізнався, що в нові маркети Львова потрібна так звана група підтримки – команда досвідчених фахівців, які організовують роботу і навчають новий персонал. Я погодився. По-перше, я ніколи не бував у Львові. По-друге, мені цікаво не тільки стежити за розвитком мережі, але й брати у цьому процесі безпосередню участь. Після переїзду я знову підвищив свою кваліфікацію в учбовому центрі «АТБ» і ось уже 2,5 місяці працюю керуючим магазином», – розповідає наш герой.

Він упевнений, що будь-який молодий співробітник може повторити його шлях. Більш того, досвідченим поглядом він уже визначив серед своїх підлеглих ініціативну молодь, яку має намір відправити на підвищення кваліфікації в один із учбових центрів «АТБ». До речі, всього таких закладів чотири: в Дніпрі, Києві, Львові та Одесі. 100% співробітників, які займають адміністративні посади в «АТБ-маркет», отримали професійну освіту саме в таких центрах.

«У нас створені всі умови для кар’єрного зростання. Людина повинна відповідати вимогам, гарно виконувати свою роботу і мати бажання розвиватися. Тоді для її просування по службі не буде жодних перешкод», – підкреслює Ігор Буряк.

Сам він також має намір продовжити кар’єру, вивчившись тепер на районного керуючого «АТБ».

Ще цікавіша історія у Тетяни Якимець, керуючої магазином в місті Борислав. На рідній Полтавщині вона жила неподалік від магазину «АТБ» і мало не кожен день робила там покупки, не здогадуючись, яку роль в її житті зіграє ця компанія.

Одного разу вона вирішила просто підзаробити грошей на літній морський відпочинок. Влаштувалася в цей магазин поруч зі своїм будинком продавцем і швидко зацікавилася новою роботою.

«Півроку я була продавцем. Потім вивчилася на адміністратора і працювала на цій посаді. Через деякий час я пішла навчатися знову й отримала подальший досвід», – розповідає Тетяна Якимець.

У свої двадцять п’ять років вона вже керує великим колективом і не збирається зупинятися на досягнутому.

«У нас для цього створені умови:учбові центри в різних містах, під час навчання є де жити, навіть харчування надається безкоштовно. Що вже говорити про якість викладання! Тут працюють справжні професіонали. Чому б не повчитися?» – каже вона.

Такому швидкому службовому просуванню молоді чимало сприяє той факт, що мережа «АТБ» динамічно розвивається. Не треба чекати роками, поки бажана посада звільниться, адже нові магазини відкриваються постійно і це дає шанс цілеспрямованим людям задовольняти свої кар’єрні амбіції. Тільки за минулий рік корпорація «АТБ», яка налічує понад 50 тисяч співробітників, створила 7 тис. нових робочих місць. І це не межа. Тож професійне і посадове зростання можливе для кожного. Це не різдвяне диво, а реальність. Реальність, у якій успішну кар’єру можна побудувати в будь-якому віці!

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