Українське правосуддя не здатне притягнути Санжаревського до відповідальності

Поширювання антиукраїнських пропагандистських дописів, репост сторінок терористичних угрупувань, таврування українців, які засуджують дії окупантів, швидше за все зійдуть із рук скандального соліста Львівського театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Миколи Санжаревського. Навіть збір грошей для фінансування терористичних формувань «ЛДНР» може не стати приводом для відкриття кримінального провадження через недосконалість українського законодавства. Про це в коментарі Львівському порталу повідомило джерело у СБУ.

За даними поінформованого джерела, на законодавчому рівні так звані «ДНР» та «ЛНР» досі не визнані терористичними організаціями в Україні, тож будь-який грамотний юрист зможе «рознести» вщент усю доказову базу проти таких як Санжаревський, котрі беруть активну участь в гібридній війні проти України.

«Минулого року нами було викрито сотні агітаторів, які ведуть гібридну війну на користь Росії в інформаційному просторі України. І лише проти 43 осіб було відкриті кримінальні провадження, а належним чином покарано взагалі одиниці, бо більшість із них вже на волі, або ж перебралися до Росії. Сепаратиські ж погляди Санжаревського уже перевірялися у 2015 році. Однак сума перечислених ним коштів на той час була мізерна, щоб інкримінувати йому реальну причетність до фінансування терористів…Тай про яке звинувачення у фінансувані тероризму може йти мова, якщо «ДНР» та «ЛНР» досі не визнані терористичними організаціями в Україні. Нічого кардинально нового у матеріалах справи на сьогодні немає. Притягнути Санжаревського до відповідальності є фактично неможливим. Все, на що спромоглись правоохоронні органи зробити в законний спосіб – це офіційне застереження», – зауважило джерело.

А тим часом сам Микола Санжаревський заявляє, що сторінку ВК, звідки зроблено більшість скрінів, що доводять його антиукраїнську позицію, веде не він.

«Річ в тому, що доступ до сторінки в ВК був втрачений ще у 2014, спроби відновлення паролю нічого не дали. Десь у 2015 або 2016 СБУ вже проводила перевірку щодо подібних звинувачень і моєї причетності до протиправних дій не виявили», – заявив у коментарі Zaxid.net Микола Санжаревський.

Попри те соліст Львівської опери таки заплутався у показаннях, адже на своїй сторінці у Фейсбук опублікував пост про те, що він проти заборони доступу до «ВКонтакте», а також хизувався, що можна без проблем обійти блокування завдяки певним програмам. Допис було зроблено 16 травня 2017 року. За цією легендою він вже 3 роки не користувався своїм профілем, де успішно публікувалися його відео та фото…

Як відомо, у Львівському театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької проведуть службове розслідування у зв’язку із антиукраїнськими поглядами одного із солістів балету Миколи Санжаревського.

У коментарі Львівському порталу директор Львівської опери Василь Вовкун повідомив, що Львівська опера готова до радикальних рішень стосовно свого скандального соліста.