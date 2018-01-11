Сьогодні частина будинків на Сихові буде без гарячої води

Станом на ранок ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає опалення до усіх споживачів у м. Львові. Без гарячої води 22 будинки у Сихівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Станом на ранок опалення отримують усі споживачі ЛМКП «Львівтеплоенерго» у Галицькому, Личаківському, Сихівському, Франківському та Шевченківському районах – це 1607 будинків. Також підприємство подає опалення до 11 будинків у м. Винники.

Гаряча вода подається до 1093 будинків. Не отримують гарячу воду 22 будинки у Сихівському районі.

Будинки на вул. Кавалерідзе, 1, 5, 7, 9, 9а, 17, 19, 21; вул. Сихівська, 1, 3; вул. Полуботка, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 не отримують гарячу воду через гідравлічні випробування теплообмінників гарячого водопостачання в ЦТП-10 на вул. Кавалерідзе, 1а. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують сьогодні 11 січня.

Нагадаємо, в опалювальному сезоні 2017-2018 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подаває опалення до 1618 житлових будинки, гарячу воду до 1115 будинків, 197 освітніх закладів (школи, садочки) та 51 медичного закладу (лікарні, поліклініки).