ОСТАННІ НОВИНИ

СБУ розслідує відмову священиків УПЦ МП хоронити дитину в Запоріжжі

Омелян Шевчук

|

Прокуратура Запорізької області порушила справу у зв’язку з відмовою священиків УПЦ МП відспівувати 2-річного хлопчика, на якого 31 грудня упав самогубець.

 

Розслідування доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області за процесуального керівництва групи прокурорів, повідомляє прес-служба прокуратури області.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Йдеться про те, що представники Запорізької Єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ-МП), ГО “Союз православний “Радомир” та інші невстановлені особи умисно розпалюють національну, релігійну ворожнечу.

Також йдеться про образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, що спричинили тяжкі наслідки у вигляді виникнення сутичок та масових заворушень в Запорізькій області та інших регіонах України.

“Встановлено, що представники Запорізької Єпархії Української православної церкви Московського патріархату допускають вибірковий підхід до здійснення релігійних обрядів, надаючи перевагу тим особам, які проходили обряди хрещення саме в УПЦ МП, чим ображають почуття громадян у зв’язку з їх релігійними переконаннями.

Указані особи засуджують спілкування представників церкви українською мовою, чим принижують національну честь громадян України”, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Крім того, деякі представники указаних релігійних організацій останнім часом допускають висловлювання про єдність слов’янських православних народів під духовним наставництвом Російської православної церкви (РПЦ).

Серед прихожан храмів розповсюджується інформація про необхідність об’єднання України з Росією та засуджується Європейський напрямок розвитку, засуджується проведення антитерористичної операції, а також виправдовуються агресивні дії Російської Федерації по відношенню до України.

Досудове розслідування триває, проводяться першочергові слідчі дії.

Львівський портал уже повідомляв, що у Запоріжжі двоє священиків УПЦ МП відмовився під час похорону відспівати 2-річного хлопчика, який загинув від падіння самогубці, тому що дитину хрестили священнослужителі церкви Київського патріархату.

Після цього шокуючого випадку стартувала акція #Принеси ляльку. Українці почали зносити іграшки під стіни московських церков.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Успішна кар'єра у будь-якому віці!
Микола ПРОНІН
Успішна кар'єра у будь-якому віці!

Професійно реалізуватися, маючи невеликий досвід та молоді роки, – це більше схоже на різдвяне диво, аніж на правду. Про...

2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

Подарунки на передову
Микола ПРОНІН
Подарунки на передову

У переддень новорічних свят усі ми мріємо про подарунки. Чекають їх і на передовій, де особливо гостро відчувається потр...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...