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Нацрада рекомендує нардепам пришвидшити 75% квоту української мови на ТБ

Омелян Шевчук

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Нацрада з питань телебачення і радіомовлення України рекомендує Верховній Раді скоротити перехідний період щодо впровадження 75-відсоткових мовних квот на телебаченні з жовтня до березня-квітня поточного року, йдеться в заяві регулятора, передає кореспондент Львівського порталу.

 

У Нацраді наголошують, що перехідний період був передбачений для того, щоб мовники скорегували свої виробничі завдання, навчили ведучих і авторів програм і передач української мови, підготували або залучили нових, якісно оновили свій контент і збільшили вихід власного продукту. При цьому, за даними Нацради, деякі канали залишили ефір без змін, лише формально забезпечуючи дотримання законодавчих вимог.

Відтак «Регулятор пропонує Верховній Раді України ініціювати перегляд законодавчих норм з тим, аби перехідний період завершився не пізніше ніж у березні-квітні цього року. Лише такий підхід уже нині стимулюватиме телеканали подбати про якість ефіру».

Нацрада пропонує парламенту України врегулювати це питання в найкоротші терміни.

Як відомо, Закон передбачає, що в тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної або регіональної категорії мовлення передачі та фільми державною мовою мають становити щонайменше 75% у кожному проміжку часу між 7:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00.

Для телерадіоорганізацій місцевої категорії мовлення – 60% передач і фільмів державною мовою в тих самих проміжках часу.

Телерадіоорганізації, які здійснюють мовлення мовами корінних народів України, забезпечують сумарний тижневий обсяг телемовлення державною мовою та мовами корінних народів України в обсязі щонайменше 75%, при цьому щонайменше 30% – державною мовою.

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