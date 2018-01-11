На Львівщині є майже шість тисяч вільних вакансій

За даними Державної служби зайнятості, на Львівщині наразі є 5,7 тисяч вакансій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відділу інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

Як свідчать статистичні дані, ринок праці Львівщини зазнає динамічних змін: зросла потреба підприємств, установ та організацій у кадрах, зменшилися обсяги незайнятої робочої сили, відповідно знизилася чисельність претендентів на одну вакансію.Минулого року соціальними послугами міськ(рай)центрів зайнятості скористалися загалом 91,6 тис. жителів області, у тому числі 51,3 тис. зареєстрованих безробітних, що на 18,6% менше ніж у 2016 році (63 тис. осіб).

На кінець грудня 2017 року за посередництва служби зайнятості роботу шукали 14,5 тис. офіційно зареєстрованих безробітних, з котрих 12,2 тис. отримували матеріальне забезпечення. Серед безробітних переважали жінки – 58,4%, 41,7% становила молодь віком до 35 років, 41,4% – ті, хто має додаткові гарантії у сфері працевлаштування, 41,1% – жителі сільської місцевості.

«Торік 12,5 тис. працедавців задекларували 71,3 тис. вільних робочих місць і вакантних посад – У перші дні цього року центри зайнятості оперували інформацією про наявність 5,7 тис. пропозицій роботи. Найбільший попит спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом (1840 вільних місць праці або 32,1% від загальної кількості актуальних вакансій) і робітників з обслуговування та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (1640 вакансій або 28,6%). Високооплачувану роботу пропонують такі підприємства з іноземним капіталом як ТОВ «Бадер Україна», «Фуджікура Аутомотів Україна», «Електроконтакт Україна», а також ПрАТ «Львівобленерго», «Львівгаз», служба автомобільних доріг та ін.», – поінформувала в. о. директора Львівського обласного центру зайнятості Оксана Іванчук.

За сприяння служби зайнятості у 2017 році працевлаштовано 54,7 тис. жителів області, у тому числі 17,5 тис. безробітних. Ще 5,8 тис. осіб залучено до тимчасової зайнятості, 10,2 тис. охоплено професійним навчанням.