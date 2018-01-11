Львів’ян запрошують на виставку вишивки

У Музеї-садибі родини Антоничів (філія Львівського музею історії релігії) народна мисткиня Марта Кулинич-Новицька презентуватиме виставку «Про Тебе, добрий Боже, мріє кожне людське серце». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Художниця представить 22 картини, вишиті гладдю, на релігійну тематику. Серед них – «Богородиця Неустанної Помочі», «Ісус Христос стукає у двері». Будуть роботи із циклу «Богородиця в українських шатах»: гуцульські, тернопільські, лемківські.

Розпочне свято хор церкви Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ колядою «Добрий вечір тобі, пане господарю». Відкриття виставки відбудеться 14 січня о 13:00.

Довідково:

Марта Кулинич-Новицька – музикознавець за освітою, лемкиня за походженням. Вона учасниця Народного ансамблю пісні і танцю «Лемковина», докладає чимало зусиль для вивчення і популяризації культури лемків, а саме – відтворення автентичного лемківського вишивання.

Майже двадцять років мисткиня захоплюється вишивкою. Вона оволоділа технікою художньої гладі, що дало можливість вишивати найвибагливіші візерунки, виражати у вишивці власне бачення світу, свої фантазії на будь-яку тему і в будь-яких кольорах. У творчому доробку майстрині понад сто вишитих ікон, чимало рушників, жіночих, чоловічих і дитячих сорочок, картини на світську тему. Марта Кулинич-Новицька – учасниця персональних і колективних художніх виставок у різних куточках України. Її твори знайшли своє місце у музейних і приватних колекціях як нашої держави, так і за її межами.

За доброю традицією на Старий Новий рік – 14 січня – на свято Василя Великого до садиби Антоничів прийдуть засівальники, хлопці, які ходять від хати до хати і засівають домівки зерном, примовляючи при цьому різні побажання «На щастя, на здоров’я, на той Новий рік, щоб було краще ніж торік».