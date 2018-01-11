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Частина Львова тимчасово залишилась без води

Соломія Григор'єва

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У зв’язку з ремонтними роботами тимчасово припинено водопостачання на п’яти вулицях Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Сьогодні, 11 січня, з 10:00 до 14:00 год припинено водопостачання на вулицях: Ковалевської, Заводська, Лобачевського, Ткацька та прилеглі, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Ковалевської, 5.

Окрім того, у цей ж час припинено водопостачання на вулиці Конотопській, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води. Витік води трапився на вулиці Конотопська, 6-8.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.

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