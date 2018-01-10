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Звільнили львівського поліцейського, який забув у декларації про подарунок на 262 тисячі

Омелян Шевчук

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Із лав Нацполіції вигнали поліцейського Галицького відділу поліції у Львівській області, який забув у своїй декларації про майновий стан вказати, про подарунок від близької особи на суму 262 тисячі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Поліцейського Галицького відділу поліції визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю.

«Апеляційним судом Львівської області, за участі прокуратури області, залишено в силі рішення суду першої інстанції, яким визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю інспектора-чергового Галицького відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області. Чоловік несвоєчасно повідомив НАЗК про суттєві зміни у майновому стані – отримання подарунку від близької особи на суму 262 000 грн», – йдеться у повідомленні.

Галицьким районним судом м. Львова порушника визнано винним та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Крім цього, його звільнено з органів Нацполіції.

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