Звільнили львівського поліцейського, який забув у декларації про подарунок на 262 тисячі

Із лав Нацполіції вигнали поліцейського Галицького відділу поліції у Львівській області, який забув у своїй декларації про майновий стан вказати, про подарунок від близької особи на суму 262 тисячі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Поліцейського Галицького відділу поліції визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю.

«Апеляційним судом Львівської області, за участі прокуратури області, залишено в силі рішення суду першої інстанції, яким визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю інспектора-чергового Галицького відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області. Чоловік несвоєчасно повідомив НАЗК про суттєві зміни у майновому стані – отримання подарунку від близької особи на суму 262 000 грн», – йдеться у повідомленні.

Галицьким районним судом м. Львова порушника визнано винним та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Крім цього, його звільнено з органів Нацполіції.