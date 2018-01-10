Водіїв попереджають про погіршення погодних умов на Львівщині

Складні погодні умови, які синоптики прогнозують на Львівщині найближчими днями, вимагають підвищеної обережності та уважності за кермом. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Водіїв попереджають про погіршення погодних умов

«Під час снігопадів, в умовах поганої видимості навіть у світлу пору доби, а також на слизькому дорожньому покритті, закликаємо вас особливо ретельно ставитись до керування транспортними засобами.

Не перевищуйте швидкість руху, акуратно маневруйте та завчасно вмикайте сигнали повороту при зміні напрямку руху. Особливо уважними будьте, наближаючись до регульованих перехресть та пішохідних переходів. Не всі пішоходи, особливо це стосується людей похилого віку, через ожеледицю можуть швидко перейти проїзну частину. Тому пам’ятайте, що гальмівний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується в рази, а екстрене гальмування може не дати бажаного ефекту.

Обов’язково перед початком руху вмикайте ближнє світло фар – це дозволить вам краще позначити себе на дорозі в умовах обмеженої видимості. І головне – будьте взаємоввічливими та толерантними один до одного», – пише Нацполіція.