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Ветеранів АТО зі Львівщини запрошують взяти участь у Іграх Нескорених-2018

Дарина Смеречанська

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В Україні розпочато збір анкет на участь у Іграх Нескорених 2018. Цього року п’ятнадцять учасників нашої збірної вдруге візьмуть участь у міжнародних змаганнях у Сіднеї. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Власне, торік збірна України вперше дебютувала у міжнародних змаганнях Invictus Games у Торонто з вражаючими результатами – 14 медалей (8 золотих, 3 срібних та 3 бронзових) в шести напрямках спорту: пауерліфтинг, плавання, легка атлетика, веслування на тренажері, стрільба з лука та велоспорт на шосе.

У 2018 році Україна вдруге змагатиметься на міжнародних змаганнях 20-27 жовтня вже у Сіднеї, Австралія. Події цьогорічних Ігор Нескорених охоплять весь Сідней — від Олімпійського парку до порту Сідней-Харбор.

15 учасників збірної України будуть змагатися з понад 550 учасниками з 18 країн світу, серед яких Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Нова Зеландія, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Йорданія, Ірак, Румунія та Польща.

Зареєструватися на відкриті спортивні тестування можуть ветерани та діючі військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Служби безпеки України, а також добровольчих формувань, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій в АТО або в ході миротворчих операцій за участю України.

Реєстрація заявки на відкриті спортивні тестування є обов’язковим для всіх бажаючих стати членом національної збірної у Іграх Нескорених і є доступним за посиланням: https://invictusgames.in.ua/become-a-sportsman. Збір заявок на відкриті спортивні тестування триватиме до 25 лютого 2018 року.

Графік відбору до національної збірної Ігор Нескорених 2018:

10 березня 2018        Cпортивне тестування у Львові

17 березня 2018        Cпортивне тестування у Одесі

24 березня 2018        Спортивне тестування у Києві

12-13 травня 2018    Національні Ігри Нескорених у Києві

14-31 травня 2018     Засідання Комісії по відбору атлетів до національної збірної Ігор Нескорених 2018

01 червня 2018          Офіційне оголошення складу національної збірної Ігор Нескорених

До відбору в національну збірну Ігор нескорених активно закликають долучатись ветеранів також і учасники національної збірної 2017 року.

 

 

 

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