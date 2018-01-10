Вчителів англійської зі Львівщини запрошують взяти участь у конкурсі TEACHERtalks

Триває конкурс для вчителів англійської мови TEACHERtalks – його призери зможуть виступити на конференції National Geographic Learning, безкоштовно скласти один із модулів Teacher Knowledge Test (TKT), а головний переможець також отримає можливість приєднатися до Всеукраїнської конференції EdCamp. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Для участі в конкурсі необхідно до 1 лютого:

Заповнити онлайн анкету учасника за посиланням.

Надіслати відеозапис, презентацію та скрипт власної доповіді (англійською мовою) методисту видавництва National Geographic Learning.

Критерії відеозапису:

Тривалість – не менше 10 хвилин, не більше 15 хвилин.

На відео присутній вчитель, який робить доповідь на фоні презентації (якщо необхідно).

Якість відео: має бути чітко видно та чути спікера, а також презентацію (якщо вона необхідна).

Відеозапис підписаний наступним чином: Ім’я, Прізвище, Місто, Школа.

Критерії скрипту:

Скрипт написаний англійською мовою та повністю відповідає відео.

Документ надсилається у форматі Microsoft Word (.docx або .doc).

Документ підписаний наступним чином: Ім’я, Прізвище, Місто, Школа.

Критерії презентації:

Презентація надсилається у форматі Microsoft PowerPoint (.pptx або .ppt).

Презентація підписана наступним чином: Ім’я, Прізвище, Місто, Школа.

З 1 лютого до 1 березня організатори розглянуть заявки та оберуть фіналістів. Їх імена оголосять 1-2 березня. Після цього з кожним призером проведуть скайп-співбесіду, під час якої вчителям нададуть поради щодо презентаційних навичок.

Завершальним етапом стане конференція, де кожен фіналіст матиме змогу виступити з доповіддю тривалістю 10-15 хвилин.

Орієнтовна тематика виступів:

Реалії роботи у опорних школах;

Реалізація мовних таборів у моїй школі;

Подорожі та екскурсії з моїм класом;

Нова українська школа;

Будь-яка актуальна для вчителя тема, яка відображає професійну діяльність вчителя.

Участь у конкурсі безкоштовна для всіх вчителів англійської мови. Усі витрати на проживання та харчування під час фінального етапу (конференції) оплачує компанія Лінгвіст.

За додатковою інформацією звертайтеся до методиста видавництва National Geographic Learning в Україні Катерини Шляміної (e-mail: Katerina.Shlyamina@ngl.com.ua, тел.: 067-469-51-23).