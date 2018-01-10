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Українців закликають не планувати поїздки без закордонного паспорта на руках

Юлія Шпак

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Державна міграційна служба закликає українців не планувати закордонні поїздки без діючого закордонного паспорта на руках. Про це йдеться на сайті Державної міграційної служби.

 

«На сьогоднішній день затримка у видачі триває, тому міграційна служба вкотре звертається до громадян з попередженням та порадою жодним чином не планувати закордонну подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон, не звертатися до будь-яких посередників, які обіцяють будь-які конкретні строки виготовлення паспорта», – йдеться у повідомленні.

Також у міграційній службі зазначають, що у січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації паспортів.

« Це дозволить протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів в залежності від суми оплаченого адміністративного збору», – додають у ДМС.

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