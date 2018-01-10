Українців закликають не планувати поїздки без закордонного паспорта на руках

Державна міграційна служба закликає українців не планувати закордонні поїздки без діючого закордонного паспорта на руках. Про це йдеться на сайті Державної міграційної служби.

«На сьогоднішній день затримка у видачі триває, тому міграційна служба вкотре звертається до громадян з попередженням та порадою жодним чином не планувати закордонну подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон, не звертатися до будь-яких посередників, які обіцяють будь-які конкретні строки виготовлення паспорта», – йдеться у повідомленні.

Також у міграційній службі зазначають, що у січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації паспортів.

« Це дозволить протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів в залежності від суми оплаченого адміністративного збору», – додають у ДМС.