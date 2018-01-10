У Парку культури з’явиться 4-метрова дерев’яна маріонетка

14 січня у Львові відбудеться презентація велетенської 4-метрової дерев’яної маріонетки для вуличних вистав.

Як повідомляють ініціатори події, 4-метрового дерев’яного чоловічка упродовж минулого року створювали учасники бойових дій. Дерев’янко стане героєм яскравих вуличних вистав в Україні та їздитиме на фестивалі за кордоном, щоб тішити дорослих і малечу.

Дійство-презентацію Дерев’янка разом творитимуть ветерани АТО, діти з прифронтових територій, дитячий хор «Жайвір», гурт Lirwak // Лірвак і піонери українського діджеїнгу Derrick FunkMasters & Tonika FunkMasters, Garry Shumoff.

Подія відбудеться у рамках свята Твоя зима у Парку 2017-2018.

Час: 14 січня

• із 12:00 – встановлення Дерев’янка

• 20:00-23:00 – концерт та оживання Дерев’янка

Дерев’янка спільно презентуватимуть діти зі Станиці Луганської та добровольці, які захищали це місто у 2014-15 роках.