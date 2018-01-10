Суд закрив справу про нетверезе водіння нардепа Антонищака

Миколаївський районний суд Львівської області закрив справу щодо народного депутата від БПП Андрія Антонищака, якого у серпні патрульні затримали п’яним за кермом. Як йдеться у постанові суду, справу закрили через закінчення строку накладення адміністративного стягнення, пише Zaxid.net.

Як відомо,11 серпня 2017 року патрульні затримали Андрія Антонищака за кермом Audi A6 у Кам’янка-Бузькому районі на трасі Київ – Чоп та склали прокол щодо керування авто у стані алкогольного сп’яніння. Сам Антонищак відмовився проходити експертизу та перевірку на алкотестері, однак поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння, що засвідчили і двоє свідків, які були на місці події.

У постановах Миколаївського районного суду вказано, що інспектор патрульної поліції, який склав протокол про керування авто у нетверезому стані, а також двоє свідків щонайменше тричі не з’являлись на судові засідання.

Відтак через закінчення строку накладення адміністративного стягнення (пройшло понад 3 місяці з дня вчинення правопорушення) суд не притягнув Андрія Антонищака до відповідальності. Зокрема суд не позбавив його водійських прав терміном на 1 рік, а також не оштрафував на 10,2 тис. грн. Відповідне рішення Миколаївський райсуд прийняв ще 28 листопада, однак у Єдиному державному реєстрі судових рішень постанову оприлюднили лише 28 грудня.