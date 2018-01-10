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Пункт пропуску «Шегині» заблоковано

Катерина Родак

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Сьогодні, 10 січня, на пункті пропуску «Шегині» розпочалося блокування дороги: активісти безупинно ходять пішохідним переходом перед ПП. Цю інформацію Львівському порталу підтвердили у прес-службі патрульної поліції Львова.

 

Нагадаємо, сьогодні анонсувалось блокування доріг, що ведуть до пунктів пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення, розташованих на Львівщині, зокрема, «Рава-Руська – Гребенне», «Краковець – Корчова» та «Шегині – Медика».

Такі акції спрямовані на те, аби привернути увагу щодо змін в оподаткуванні митними платежами товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами, а також інші зміни в законодавстві, які набрали чинності 01.01.2018 року.

Патрульні поліцейські домовились з  ініціаторами акції про те,  що в проміжок 30 хв. будуть  робити запуск по 10 автомобілів для того, щоб не було сутичок між активістами та людьми, які стоять в черзі.

У патрульній поліції також зазначили, що на  ПП “Рава-Руська” також готується перекриття дороги.

Нагадаємо, 4 січня місцеві мешканці перекрили пункт пропуску «Рава-Руська – Хребенне» для того, аби начальник митниці пояснив нові правила перетину кордону із товаром.

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