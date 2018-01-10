Львівські патрульні зупинили ранкову гульбу «обкуреної» компанії у квартирі

Правоохоронці виявили у дев’ятьох порушників тиші, які нині рано-вранці галасували у квартирі на вулиці Кропивницького, речовину ймовірно наркотичного походження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

Так, близько 6 години ранку патрульні отримали повідомлення про порушення тиші в одному з будинків на вулиці Кропивницького. Інспектори прибули на місце та зустріли сусідів, які вказали на квартиру, звідки лунав галас. Заявники написали заяву, після чого патрульні постукали в двері до правопорушників. Чоловік, який їх відкрив, був з ознаками сп’яніння.

З дозволу власника квартири офіцери зайшли всередину. Там перебували 9 осіб, всі з ознаками сп’яніння. На столі лежав згорток з невідомою речовиною рослинного походження та пристрій для куріння. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіків перевірили в базі даних та встановили їх особи. Слідчі вилучили речовину та передали на експертизу.