«Крилатий лев» обере найкращі книги року на Львівщині

Комісія з присудження премій Міжнародного літературного конкурсу рукописів прози на кращу книжку року «Крилатий Лев» оголошує прийом матеріалів на визначення лауреатів 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Поборотися за нагороди та спеціальні відзнаки конкурсу може кожен охочий. Серед нагород – випуск книжок переможців накладом не менше 1000 примірників. Вже традиційно журі визначить і десятку найкращих авторів та найперспективніших молодих талантів, рукописи чи фрагменти яких будуть опубліковані в молодіжних числах часопису «Дзвін».

До розгляду приймають рукописи прозових творів українською мовою та переклади українською іншомовних рукописів, не опублікованих досі окремою книжкою, подані автором чи уповноваженою особою та електронний варіант до 1 червня поточного року.

Матеріали для участі в конкурсі «Крилатий Лев» приймають у приміщенні Львівської організації НСПУ за адресою: вулиця Соломії Крушельницької, 17 (2-й поверх), Львів-центр, 79000. Тел.: (032) 261-04-15, 067-713-68-74; електронна адреса: oles.dyak@gmail.com