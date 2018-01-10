ОСТАННІ НОВИНИ

Історико-краєзнавчий музей у Винниках покаже святковий одяг Західної України

Дарина Смеречанська

|

У п’ятницю, 12 січня, Історико-краєзнавчий музей міста Винники запрошує на відкриття  «Святково-обрядове вбрання українців». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Відвідувачам презентують традиційний святковий одяг Західної України: Яворівщини, Покуття, Лемківщини та Гуцульщини.

Виставка проілюстрована світлинами відомого етнографа, фотомитця ХХ ст. Юліана Дороша, які неодноразово відзначалися на багатьох всеукраїнських та міжнародних виставках. Юліан Дорош – український майстер фотографії, член-засновник Українського фотографічного товариства, автор першого в Галичині підручника для фотоаматорів та низки видань, що презентують тогочасні краєвиди Львова та етнографічне багатство Галичини.

Виставка є  спільним проектом КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» та Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького.

Відкриття відбудеться 12 січея о 15.00.

 

 

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

Подарунки на передову
Микола ПРОНІН
Подарунки на передову

У переддень новорічних свят усі ми мріємо про подарунки. Чекають їх і на передовій, де особливо гостро відчувається потр...

Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...