Історико-краєзнавчий музей у Винниках покаже святковий одяг Західної України

У п’ятницю, 12 січня, Історико-краєзнавчий музей міста Винники запрошує на відкриття «Святково-обрядове вбрання українців». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Відвідувачам презентують традиційний святковий одяг Західної України: Яворівщини, Покуття, Лемківщини та Гуцульщини.

Виставка проілюстрована світлинами відомого етнографа, фотомитця ХХ ст. Юліана Дороша, які неодноразово відзначалися на багатьох всеукраїнських та міжнародних виставках. Юліан Дорош – український майстер фотографії, член-засновник Українського фотографічного товариства, автор першого в Галичині підручника для фотоаматорів та низки видань, що презентують тогочасні краєвиди Львова та етнографічне багатство Галичини.

Виставка є спільним проектом КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» та Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького.

Відкриття відбудеться 12 січея о 15.00.