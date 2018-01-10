Департамент фінансів ЛОДА запрошує на роботу

Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації оголосило конкурс на зайняття вакантних посад. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття посад:

– головного спеціаліста відділу фінансів місцевих органів влади та бухгалтерського обліку управління фінансів невиробничої сфери – 1 посада категорії В

– провідного спеціаліста відділу фінансів інвестиційних програм управління доходів та фінансів виробничої сфери – 1 посада категорії В

– провідного спеціаліста відділу інформаційно – комп’ютерного та кадрового забезпечення управління фінансів невиробничої сфери – 1 посада категорії В.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду:

Вища фінансово – економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, молодшого бакалавра або бакалавра , вільне володіння державною мовою.

Бажано стаж роботи за фахом на державній службі.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву на участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби до якої додається резюме у довільній формі;

– письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті1 Закону України “Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

– копії документів про освіту;

– посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

– заповнену особову картку встановленого зразка із відповідними додатками;

– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік

– інші документи за бажанням претендента;

Термін прийняття документів до 16.00 26 січня 2017 року.

У конкурсі можуть брати участь особи з інвалідністю

Документи подавати за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 8, відділ інформаційно – комп’ютерного та кадрового забезпечення к.406

За додатковою інформацією звертатися за номером (032) 255-36-85.