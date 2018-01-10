ОСТАННІ НОВИНИ

Департамент фінансів ЛОДА запрошує на роботу

Юлія Шпак

|

Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації  оголосило  конкурс на зайняття вакантних посад. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

 

Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття  посад:

– головного спеціаліста  відділу фінансів місцевих органів влади та бухгалтерського обліку управління фінансів невиробничої сфери – 1 посада категорії В

– провідного спеціаліста    відділу фінансів інвестиційних програм управління доходів та фінансів виробничої сфери – 1 посада категорії В

– провідного спеціаліста відділу інформаційно – комп’ютерного та кадрового забезпечення управління фінансів  невиробничої сфери  – 1 посада категорії В.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду:

Вища фінансово – економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем  магістра, спеціаліста, молодшого бакалавра або бакалавра , вільне володіння державною мовою.

Бажано стаж роботи за фахом на державній службі.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву на участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби до якої додається резюме у довільній формі;

– письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті1 Закону України “Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

– копії документів про освіту;

– посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

– заповнену особову картку встановленого зразка із відповідними додатками;

– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за  минулий рік

– інші документи за бажанням претендента;

Термін прийняття документів  до 16.00  26 січня  2017 року.

У конкурсі можуть брати участь особи з інвалідністю

Документи подавати за адресою:  м. Львів, вул. Костюшка, 8, відділ інформаційно – комп’ютерного та кадрового  забезпечення  к.406

За додатковою інформацією звертатися за номером (032) 255-36-85.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

Подарунки на передову
Микола ПРОНІН
Подарунки на передову

У переддень новорічних свят усі ми мріємо про подарунки. Чекають їх і на передовій, де особливо гостро відчувається потр...

Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...