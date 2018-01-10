Через несправний котел у Львові вчаділо 8 мешканців

Учора, 9 січня, о 22.57 год. у Львові в квартирі на вул. Братів Міхновських, 21 отруїлись чадним газом, 8 осіб, з них 6 дітей. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

Сімох постраждалих (власниця квартири від госпіталізації відмовилась) в стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано до медичних закладів Львова. Серед постраждалих є 5-річна дитина.

Причина отруєння – технічні неполадки в котлі. Аварійною газовою службою перекрито подачу газу у квартиру.

Зазначимо, що з початку 2018 року у Львові трапилось уже 4 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 11 людей. Основними ж причинами отруєння чадним газом є недбале ставлення до газових приладів, неуважність, герметичність вікон, вхідних дверей і відсутність при цьому провітрювачів, недотримання елементарних правил безпеки.