За вихідні у Львові зафіксували майже півсотні випадків горе-паркування

За минулі вихідні, з 6 по 8 січня, працівники відділу оперативного реагування ЛКП «Львівавтодор» зафіксували 48 порушень правил дорожнього руху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Найпоширеніші порушення – це паркування на заборонених місцях та паркування на пішохідних переходах та біля пішохідних переходів.

«За минулі вихідні наші працівники відділу оперативного реагування зафіксували 48 порушень правил дорожнього руху. З них 20 випадків – це паркування на пішохідних переходах та біля пішохідних переходів, 20 випадків – паркування на заборонених місцях, та 8 випадків – паркування на смузі для руху транспорту (ринок «Привокзальний»)», – повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, не належне паркування машин створює незручності для мешканців та гостей Львова та є основною причиною затримок у русі електротранспорту міста.