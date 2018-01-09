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За вихідні у Львові зафіксували майже півсотні випадків горе-паркування

Юлія Шпак

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За минулі вихідні, з 6 по 8 січня, працівники відділу оперативного реагування ЛКП «Львівавтодор» зафіксували 48 порушень правил дорожнього руху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Найпоширеніші порушення – це паркування на заборонених місцях та паркування на пішохідних переходах та біля пішохідних переходів.

«За минулі вихідні наші працівники відділу оперативного реагування зафіксували 48 порушень правил дорожнього руху. З них 20 випадків – це паркування на пішохідних переходах та біля пішохідних переходів, 20 випадків – паркування на заборонених місцях, та 8 випадків – паркування на смузі для руху транспорту (ринок «Привокзальний»)», – повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, не належне паркування машин створює незручності для мешканців та гостей Львова та є основною причиною затримок у русі електротранспорту міста.

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