Водіїв просять бути уважними: завтра на Львівщині – туман та ожеледиця

По території Львівської області та місту Львову 10 січня вночі і вранці очікується подекуди туман, видимістю 200 – 500 м, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

«Так, 10 січня у Львові очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 1 – 3° морозу, вдень 3 – 5° тепла», – йдеться у повідомленні.

Усіх учасників дорожнього руху просять бути максимально обережними.

Зокрема, водіїв – бути уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами. Під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Максимально обережними просять бути і пішоходів: носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених місцях.