Вчора у Львівській області смертельно травмували двох пішоходів

Вчора, 8 січня, у Львівщині в ДТП загинуло два пішоходи. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Близько 18:25 в смт Дашава Стрийського району, водій автомобіля GREAT WALL, житель села Йосиповичі Стрийського району, вчинив наїзд на пішохода, жителя Дашави, який від отриманих травм помер в Стрийській ЦРЛ.

О 19:41 на виїзді з села Рясне в напрямку Яворова невстановлений автомобіль здійснив наїзд на 58-річного жителя села Кожичі Яворівського району, який помер до приїзду карети швидкої медичної допомоги. Водій автомобіля з місця події зник.

Обставини обох подій встановлюються.