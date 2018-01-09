ОСТАННІ НОВИНИ

В ДТП на Львівщині постраждало четверо осіб. Один з водіїв втік

Олександр Косик

|

У Самбірському районі зіткнулося два автомобілі. Внаслідок аварії четверо осіб (серед них одна дитина) потрапило до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Вчора, 8 січня, о 12:30 на автодорозі Самбір – Ужгород поблизу села Стрілковичі Самбірського району сталося зіткнення двох автомобілів: Land Rover та ВMW 320. Внаслідок ДТП 4 особи отримали травми різного ступеню важкості та були госпіталізовані до Самбірської ЦРЛ, а саме:

– 9-річна пасажирка автомобіля Land Rover, жителька Самбора (стан середньої важкості);
– 37-річний водій автомобіля Land Rover, житель Самбора (стан – задовільний);
– 22-літній пасажир автомобіля BMW 320, житель села Стрілковичі Самбірського району (стан – важкий);
– 21-літня пасажирка автомобіля BMW 320, жителька села Воютичі Самбірського району (стан – задовільний).

Додамо, що водій BMW 320 з місця події зник.

Обставини події встановлюються.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

Подарунки на передову
Микола ПРОНІН
Подарунки на передову

У переддень новорічних свят усі ми мріємо про подарунки. Чекають їх і на передовій, де особливо гостро відчувається потр...

Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...