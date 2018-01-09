В ДТП на Львівщині постраждало четверо осіб. Один з водіїв втік

У Самбірському районі зіткнулося два автомобілі. Внаслідок аварії четверо осіб (серед них одна дитина) потрапило до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вчора, 8 січня, о 12:30 на автодорозі Самбір – Ужгород поблизу села Стрілковичі Самбірського району сталося зіткнення двох автомобілів: Land Rover та ВMW 320. Внаслідок ДТП 4 особи отримали травми різного ступеню важкості та були госпіталізовані до Самбірської ЦРЛ, а саме:

– 9-річна пасажирка автомобіля Land Rover, жителька Самбора (стан середньої важкості);

– 37-річний водій автомобіля Land Rover, житель Самбора (стан – задовільний);

– 22-літній пасажир автомобіля BMW 320, житель села Стрілковичі Самбірського району (стан – важкий);

– 21-літня пасажирка автомобіля BMW 320, жителька села Воютичі Самбірського району (стан – задовільний).

Додамо, що водій BMW 320 з місця події зник.

Обставини події встановлюються.