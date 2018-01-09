Україна посіла перше місце у рейтингу паспортів серед країн СНД

Завдяки отриманню безвізового доступу до країн Шенгенської зони Україна посіла перше місце в рейтингу паспортів серед країн СНД і 44-е у світі з 200 проаналізованих країн. Про це свідчать дані компанії Henley & Partners щодо щорічного Індексу паспортів, який ранжує країни за можливості відвідувати різні держави світу без візи, передає УП.

У 2018 році Україна посіла перше місце в рейтингу серед країн СНД і 44-е в світі. Зазначається, що країна істотно поліпшила свої позиції завдяки отриманню безвізового доступу до країн Шенгенської зони в 2017 році.

Росія зайняла 48-е місце в Індексі, розділивши його з Республікою Молдовою та Чорногорією. Росіяни можуть відвідувати без візи 110 країн світу. Практично всі країни Співдружності поліпшили показники минулого року за кількістю країн з безвізовим в’їздом.

Дослідники додають, що протягом останніх п’яти років перше місце у світовому рейтингу незмінно зберігається за паспортом Німеччини.

Так, у 2018 році з німецьким паспортом можна подорожувати без візи в 177 країн світу, що на одну країну більше, ніж в минулому році. Друге місце дісталося Сінгапуру (176 країн), третє розділили відразу вісім держав: Великобританія, Данія, Італія, Норвегія, Фінляндія, Франція, Швеція, Японія. Громадяни цих країн отримали можливість відвідувати без візи 175 країн світу.

Більшість з них за рік поліпшили показники безвізового доступу в інші країни.

У країнах, в яких діють програми отримання громадянства через інвестиції, найширший вибір держав з безвізовим в’їздом пропонує паспорт Австрії (174 країни). Розмір необхідних інвестицій для отримання австрійського паспорта – EUR 8-10 млн.

Мальта і Кіпр, громадянство яких можна отримати за інвестиції в розмірі EUR 1-2 млн, пропонують безвізовий доступ в 169 і 159 країн відповідно.

Серед карибських країн з інвестиційними програмами наймобільнішим паспортом є паспорт Сент-Кітс і Невіс з безвізовим доступом в 139 країн світу.

Останнє місце в рейтингу дісталося Афганістану, громадянам якого відкритий безвізовий доступ в 24 країни світу.

Індекс паспортів Henley & Partners, раніше відомий як індекс візових обмежень (перейменований в 2018 році), видається з 2006 року у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу в світі базу туристичної інформації.