У Миколаївському районі спалахнув будинок

У Миколаївському районі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Вчора, 8 січня, о 6:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Бродки Миколаївського району. Пожежа виникла в цегляному житловому будинку. До місця виклику негайно виїхали місцеві пожежно-рятувальні підрозділи. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах та перекриття, пошкоджено стіни, речі домашнього вжитку, 14 вікон та 6 дверей.

До ліквідації пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлюються.