У мерії запевняють, що зараз вулицями Львова курсує понад 500 маршруток

Станом на 08.00 год ранку в місті на маршрутах працює 554 одиниці громадського транспорту, з них трамваїв – 65, тролейбусів – 54. Випуск машин на маршрути ще триває. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відтак, на маршрутах курсує: 68 автобусів «Міра і К», 75 – АТП 14630, 170 – АТП №1, 57 – «Успіх БМ», 65 – «Фіакр Львів». Також виїхало 65 трамваїв та 54 тролейбуси. Оскільки випуск машин на маршрути ще триває, кількість одиниць громадського транспорту на рейсах буде збільшена.

Як уточнили в управлінні транспорту, це дані проведеного моніторингу, які не відповідають даним GPS, оскільки не всі трекери на машинах працюють нормально.