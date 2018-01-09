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Торік на Львівщині 172 безробітних стали підприємцями

Олександр Косик

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У 2017 році 172 мешканці Львівщини з числа безробітних поповнили лави бізнесменів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

 

«Отримавши від посадовців кваліфіковану інформаційно-консультаційну підтримку, пройшовши професійне навчання за напрямом «Основи підприємницької діяльності» у Львівському центрі професійно-технічної освіти, відвідавши тематичні семінари: «Як розпочати власний бізнес?», «Від бізнес-ідеї – до власної справи», «Ефективне ведення сільського господарства», вони почали займатися улюбленими справами», – повідомила в. о. директора Львівського обласного центру зайнятості Оксана Іванчук.

Фінансовою підмогою на початках стала одноразова виплата допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності, розмір якої для кожного майбутнього бізнесмена у середньому становив 17 тисяч гривень. Серед підприємців-початківців 92 особи – це молодь віком до 35 років, 62 − жінки, 44 – мешканці сільської місцевості, 73 – краяни, котрі мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у т. ч. 17 осіб з інвалідністю.

Які ж види економічної діяльності обрали жителі Львівщини для ведення бізнесу? Здебільшого екс-безробітні – 69 осіб – поринули у сферу оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, 21 особа займається професійною, науковою та технічною діяльністю, 18 – надають інші види послуг, 13 – відкрили виробничі цехи, стільки ж працюють у галузі громадського харчування, 12 реалізовують свої задуми в сфері агробізнесу. Є серед них і ті, хто надає інформаційні та телекомунікаційні послуги, займається будівництвом, фінансовою та страховою діяльністю, здійснює операції з нерухомим майном, обрав сферу адміністративного та допоміжного обслуговування, галузь освіти, охорони здоров’я, спорту, транспорту тощо.

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