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Сьогодні активісти перекриватимуть прикордонні пункти пропуску?

Олександр Косик

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Сьогодні, 9 січня, активісти планують знову перекривати пункти пропуску Західного кордону України, адже хочу поспілкуватись з керівництвом митниці щодо нових правил перетину кордону.

 

«4 січня місцевими мешканцями був перекритий пункт пропуску «Рава-Руська – Хребенне» для того, аби начальник митниці пояснив нові правила перетину кордону із товаром. Адже у прикордонних селах та містечках живуть громадяни, які не були обізнані з юридичними тонкощами прийнятих змін, які стосуються їх щоденних заробітків. При цьому начальник митниці одразу пішов чи на лікарняний, чи у відпустку, а заступник до мітингувальників не вийшов. Звісно активістів це обурило та рознервувало, тому вони почали ходити по пішохідному переходу», – повідомляють Львівському порталу активісти.

Також місцеві жителі обіцяють продовжити цю акцію на всіх митних переходах 9 січня 2018 року.

З метою не допущення дестабілізації на Західному кордоні України представниками Громадської ради при адміністрації Державної прикордонної служби України по Західному регіону разом з іншими активістами ініціюється зустріч 09.01.2018 року з керівництвом Львівської регіональної митниці та ДФС по вул. Костюшка, 1 у Львові, на яку запрошуються всі бажаючі громадські активісти з метою якнайшвидшого виходу з ситуації, яка склалася.

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