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Сестри Музичук потрапили до десятки найсильніших шахісток світу

Олександр Косик

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Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) представила рейтинг-лист найсильніших шахісток світу. До першої десятки списку серед жінок як і раніше входять дві представниці Львівщини: Анна Музичук (коефіцієнт 2 571) та Марія Музичук (2540), які посідають 3 та 7 місця відповідно. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Жіночий рейтинг очолює чемпіонка світу китаянка Хоу Іфань (2 680), другою йде її співвітчизниця Цзю Веньцзюнь (2 571).

У першій сотні найсильніших шахісток світу, крім сестер Музичук, ще шестеро представниць України, серед яких і львів’янка Наталія Букса.

У чоловіків лідирує чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен (2 834). У світову сотню входять сім шахістів України, з-поміж яких троє представників Львівщини: Василь Іванчук, Юрій Криворучко, Мартин Кравцв.

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