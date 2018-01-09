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Пустелю Сахара засипало снігом

Дарина Смеречанська

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Другий рік поспіль у пустелі Сахара випадає сніг, всього випало близько 40 сантиметрів опадів. Про це повідомляє ТСН.

 

За даними алжирської мережевої газети TSA, снігопад почався вранці в неділю, 7 січня, в районі алжирського міста Айн-Сефра на півночі пустелі. До кінця дня сніг почав танути.

“Ми були дуже здивовані, коли прокинулися та знову побачили сніг. Він пролежав протягом неділі й почав танути близько 5 вечора”, – цитує видання The Sun місцевого фотографа Каріма Бушетату (Karim Bouchetata).

Зазначимо, торік в околицях Айн-Сефра також був зафіксований сильний снігопад. Тоді повідомлялося, що сніг випав в цьому районі вперше з лютого 1979 року.

Влітку температура повітря в районі Айн-Сефра сягає 37 градусів за Цельсієм, взимку може коливатися на рівні, близькому до нуля.

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