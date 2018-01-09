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Мостиські прикордонники затримали чотирьох нелегалів з Туреччини

Олександр Косик

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Прикордонники Мостиського загону затримали чотирьох громадян Туреччини, які намагалися незаконно перетнути кордон з Польщею. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

 

Вчора, 8 січня, на Львівщині дільничному інспектору відділу прикордонної служби «Лопушанка» зателефонували мешканці одного з сіл прикордоння та повідомили про чотирьох невідомих, яких бачили поблизу кордону. Прикордонники розпочали пошук та невдовзі, за 400 метрів від державного кордону, група реагування виявила чотирьох громадян Туреччини. Троє чоловіків мали при собі паспорти, один був без документів. Порушників правоохоронці затримали в адміністративному порядку та склали документи справи про адміністративне правопорушення.

Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України прийматиме суд. Санкція частини другої статті 204-1 КУпАП передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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