Мешканців Львівщини закликають бути обережними з пічним та газовим опаленням

Мешканців області закликають неухильно дотримуватись правил безпеки при використанні пічного і газового опалення, адже їх порушення в холодну пору року – поширена причина виникнення пожеж у побуті та нещасних випадків, пов’язаних з отруєнням чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час використання для опалення газових приладів:

– у сильний вітер не рекомендується користуватися газовими опалювальними приладами та колонками, які мають відвід продуктів згоряння в димоходи, оскільки є загроза виникнення зворотної тяги, при цьому продукти згоряння попадають у приміщення;

– у період різких похолодань власники житлових будинків повинні проводити огляд оголовків димоходів та вживати заходи щодо запобігання їх обмерзання та закупорювання димоходів;

– не використовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади, газові кухонні плити.

Під час використання пічного опалення:

– упродовж всього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання. Очищення від сажі та різноманітного бруду необхідно провадити для опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі – не рідше одного разу на три місяці;

– усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;

– біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м;

Під час використання пічного опалення не допускається:

– залишати печі, які топляться, без нагляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

– користуватися печами, які мають тріщини;

– розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топкою;

– сушити й складати на печах одяг, дрова, інші легкозаймисті предмети та матеріали;

– застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;

– використовувати дрова, довжина яких перевищує розміри топки;

– залишати печі, які топляться, із відкритими дверцятами топки;

– зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу;

– зберігати запальнички та сірники у легкодоступних для дітей місцях. Діти віком від двох років здатні самостійно їх запалити.

До уваги користувачів побутових електронагрівальних приладів:

– не залишайте без нагляду, у разі виходу з приміщень, увімкнені в електромережу нагрівальні прилади;

– намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно кілька побутових електроприладів великої потужності;

– не застосовуйте саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжники електричного струму.

Зазначимо, що з початку року в області отруїлись чадним газом 6 осіб, з них – 3 дітей.