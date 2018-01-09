Львів хочуть з’єднати прямим авіарейсом зі столицею Португалії

Львівський аеропорт імені Данила Галицького веде переговори щодо відкриття прямого рейсу Львів-Лісабон. Про це газеті «Львівська пошта» розповіла директор аеропорту «Львів» Тетяна Романовська.

За її словами, серед львів’ян є великий попит на цей напрямок.

«Ведемо переговори щодо відкриття нових маршрутів. Зокрема, до Португалії. Оскільки серед мешканців нашого регіону є попит на маршрут Львів–Лісабон. Тож ведемо переговори з українськими та іноземними авіакомпаніями щодо відкриття цього рейсу. Загалом працюємо над європейськими та азіатськими напрямами”, – зазначила Т. Романовська.