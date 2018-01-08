Затримано підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ноздровської

Українські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві юриста Ірини Ноздровської, повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає «Інтерфакс-Україна».

«Затримано особу, яку об’єктивно підозрюють у скоєнні злочину», – сказав А.Шевченко.

Деталей він не уточнив, зазначивши, що більш детальну інформацію МВС України оприлюднить пізніше.

У свою чергу заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що, за його інформацією, вбивцею І.Ноздровської «виявився близький родич злочинця, який збив на автомобілі її сестру і потім, завдяки наполегливості Ірини, засуджений до кримінального покарання».

«Як мені розповіли, підозрюваний зізнався у вбивстві вчора ввечері під тиском доказів, зібраних оперативною слідчою групою Нацполіції протягом останніх днів. Поліцейські працювали без вихідних», – написав він.

Як повідомлялося, юристку І.Ноздровську, яка проживала в с.Демидів Вишгородського району Київської області, було знайдено мертвою в річці 1 січня 2018 року. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Як відомо, І.Ноздровська тривалий час домагалася вироку для вбивці своєї сестри Світлани, яка загинула під час ДТП у вересні 2015 року.

І.Ноздровську поховають у вівторок, 9 січня, в селі Демидів.