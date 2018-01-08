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Вночі у Львові розбився чоловік, який впав із будинку

Омелян Шевчук

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Вночі на вулиці Шота Руставелі з будинку впав літній чоловік, смерть наступила до приїзду медиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

За оперативною інформацією «гарячої» лінії міста, вночі з будинку на вул. Ш.Руставелі, 24 впав мешканець цього будинку, 76 років. Смерть наступила до приїзду бригади швидкої медичної допомоги.

За інформацією лікарні швидкої медичної допомоги, виклик надійшов о 02:24 год про падіння з будинку та смерть на місці. Чоловік, якому було 76 років, проживав у цьому ж будинку.

Причини події з`ясовують.

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