Вночі у Львові розбився чоловік, який впав із будинку

Вночі на вулиці Шота Руставелі з будинку впав літній чоловік, смерть наступила до приїзду медиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За оперативною інформацією «гарячої» лінії міста, вночі з будинку на вул. Ш.Руставелі, 24 впав мешканець цього будинку, 76 років. Смерть наступила до приїзду бригади швидкої медичної допомоги.

За інформацією лікарні швидкої медичної допомоги, виклик надійшов о 02:24 год про падіння з будинку та смерть на місці. Чоловік, якому було 76 років, проживав у цьому ж будинку.

Причини події з`ясовують.