Україна стала лідером європейського імпорту лиж

Україна покрила 50% потреб країн Євросоюзу в імпорті лиж і сноубордів. Про це повідомляє Eurostat.

Імпорт лиж і сноубордів в країни ЄС за підсумками минулого року досяг 1,5 млн штук. Майже половина потреб європейців була покрита за рахунок України, яка поставила 731,4 тисячі одиниць товару.

Вона обігнала Китай, на який припало 28% імпорту (420,6 тисячі).

Як показує статистика, найбільшим попитом у європейців користуються гірські лижі. При цьому слід враховувати, що на лижі та супутні товари припадає лише 2% в загальному обсязі імпорту спортивного інвентарю з країн за межами ЄС.

Практично стільки ж (1,7%) припадає на ковзани. Дві третини імпорту становить обладнання для водних видів спорту, плавання, гімнастики, легкої атлетики та спортивне взуття.

При цьому, у 2016 році країни ЄС експортували понад 7,3 млн пар лиж і сноубордів. Близько 60% цього обсягу (4,3 млн) було продано в інші європейські країни.

Третина всього експорту припала на Австрію (продала 2,5 млн пар лиж і сноубордів). На другому місці серед експортерів – Великобританія (трохи більше 1 млн, або 14%).

Далі з великим відривом йдуть Німеччина, Болгарія і Франція, кожна з яких експортувала близько 600 тис. одиниць спортінвентарю кожна.

Експорт лиж за межі ЄС становив 3 млн одиниць товару. Майже половина (46%, або 1,4 млн) припала на США. Далі йдуть Норвегія (11%), Швейцарія (10%), Канада (8%), Японія (7%) і Китай (6%).

Економічна правда