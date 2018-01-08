У горах Львівщини врятували трьох туристів

Упродовж минулої доби рятувальники знайшли 2 заблукалих у горах туристів та надали допомогу 1 травмованому лижнику. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

7 січня о 17:28 до рятувальників надійшло повідомлення, що в сел. Славське Сколівського району спускаючись з гори Тростян, заблукали 22-річний юнак та 28-річна жінка.

О 18:50 рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби знайшли заблукалих. Медичної допомоги вони не потребували.

Окрім цього, 7 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижній трасі г. Тростян надали допомогу 1 туристу-лижнику, який під час катання отримав травму правої руки.