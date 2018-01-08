Папа Римський закликав жінок годувати немовлят грудьми

Папа римський Франциск закликав жінок годувати немовлят грудьми прямо у Сикстинській капелі. Це сталося під час обряду хрещення ним 34 новонароджених, пише La Stampa.

Така церемонія відбувається під склепінням Сикстинської капели Мікеланджело щороку в той же день, коли Церква згадує хрещення Ісуса на річці Йордан.

Цього року Франциск благословив 18 дівчаток і 16 хлопчиків, багато з них – діти працівників Святого Престолу.

Під час обряду Папа запросив мам годувати своїх дітей грудним молоком: «Якщо вони починають влаштовувати концерт, це тому, що їм гаряче та некомфортно, або ж вони голодні, то без страху годуйте їх, це також мова любові».

Також Франциск закликав батьків передавати дітям віру.

«Це має бути зроблено з діалектикою любові, вашого дому, родини», – уточнив він.

Правжа.Життя

Фото: Depositphotos