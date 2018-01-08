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На Яворівщині затримали грабіжника

Омелян Шевчук

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На Яворівщині затримали зловмисника, причетного до пограбування. Проникнувши на склад приватного підприємства, він викрав звідти гроші, після чого побив сторожа, який застав його на місці злочину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Яворівський відділ поліції 6 грудня звернувся 22-річний житель Самбірського району. Чоловік повідомив, що в селищі Івано-Франково у складське приміщення, що йому належить, близько 03.20 через пошкоджене вікно проникла невідома особа. Зловмисник викрав 15 000 гривень, після чого його виявив на місці події 77-річний місцевий мешканець. Незнайомець заподіяв сторожеві тілесні ушкодження, і той в подальшому був госпіталізований у травматологічне відділення лікарні.

Працівники поліції встановили, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 31-річний житель району. Його затримано.

За фактом грабежу відкрите кримінальне провадження. Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Наразі триває досудове розслідування.

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