На Яворівщині затримали грабіжника

На Яворівщині затримали зловмисника, причетного до пограбування. Проникнувши на склад приватного підприємства, він викрав звідти гроші, після чого побив сторожа, який застав його на місці злочину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Яворівський відділ поліції 6 грудня звернувся 22-річний житель Самбірського району. Чоловік повідомив, що в селищі Івано-Франково у складське приміщення, що йому належить, близько 03.20 через пошкоджене вікно проникла невідома особа. Зловмисник викрав 15 000 гривень, після чого його виявив на місці події 77-річний місцевий мешканець. Незнайомець заподіяв сторожеві тілесні ушкодження, і той в подальшому був госпіталізований у травматологічне відділення лікарні.

Працівники поліції встановили, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 31-річний житель району. Його затримано.

За фактом грабежу відкрите кримінальне провадження. Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Наразі триває досудове розслідування.