На вулиці Львова не виїхала половина автобусів

Станом на 10.00 год в місті курсує 412 одиниць громадського транспорту. Про це Львівський портал запевнили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, станом на 10.00 год ранку в місті на маршрутах працює 412 одиниць громадського транспорту, з них трамваїв – 52, тролейбусів – 47.

Відтак, на маршрутах курсує: 49 автобусів «Міра і К», 50 – АТП 14630, 124 – АТП №1, 45 – «Успіх БМ», 45 – «Фіакр Львів». Також виїхало 52 трамваї та 47 тролейбусів.

Як уточнили в управлінні транспорту, це дані проведеного моніторингу, які не відповідають даним GPS, оскільки від Нового року ремонтують трекери на машинах.

Нагадаємо, всього у Львові мало би курсувати 617 маршруток.