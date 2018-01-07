«Тиха ніч, свята ніч». Історія найвідомішої у світі колядки

“Тиха ніч, свята ніч …” з’явилася в Німеччині в 1831 році. Цікаво, що вже тоді у виданих одночасно в Берліні та Дрездені пісенниках, де були надруковані її ноти і слова, значилося: “Автори тексту і музики невідомі”. Пруський король Фрідріх Вільгельм IVвперше почув її взимку 1853 року. Вона так сподобалася королю, що він викликав придворного концертмейстера і наказав: “Знайти автора!”

Воля короля залишалася не виконаною ще рік. Розгадати загадку вдалося тільки в грудні 1854 року завдяки щасливому випадку. Директор хору австрійського міста Зальцбурга, що був знайомим концертмейстера пруського двору, посварився хористом на ім’я Фелікс Грубер (Felix Gruber), бо той, на його думку, не правильно виконував пісню. На догану хормейстера молодик зарозуміло відповів: “Ми завжди співаємо її вдома саме так. Мій батько краще знає, як правильно співати. Адже, врешті-решт, він цю пісню і написав”.

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Почувши ці слова, директор хору, покинувши всі справи, поспішив в містечко Халляйн, де жила сім’я Грубер і переконався в тому, що місцевий органіст і диригент церковного хору, 67-річний Франц Грубер (Franz Xaver Gruber) дійсно є автором музики “Тихої ночі”, якого всі шукали. Автором тексту Грубер назвав свого приятеля, священика Йозефа Мора (Joseph Mohr). Тоді ж стала відома і досить курйозна історія створення знаменитої нині пісні.

23 грудня 1818 року помічник вікарія церкви Святого Миколая в Оберндорфі під Зальцбургом Йозеф Мор з жахом виявив, що миші прогризли міхи органу. Що робити? Адже не можна проводити різдвяну месу без музики! Мору прийшла в голову рятівна думка: потрібна урочиста пісня! Хорал! На клаптику паперу він поспіхом накидав кілька чотиривіршів та стрімголов помчав до сусіднього село, де жив учитель і органіст Грубер.

Після тривалих умовлянь музикант погодився допомогти приятелеві і написав до віршів мелодію. 24 грудня 1818 року під склепіннями церкви Святого Миколи вперше прозвучали слова: “Тиха ніч, свята ніч …” З моменту пісня почала свою тріумфальну ходу спочатку Австрією, а потім і Німеччиною.

Органістові Груберові ще пощастило: слава, нехай із запізненням, але все ж прийшла до нього. Решту днів він прожив в заслуженій пошані. А ось автор віршів Мор популярності так і не дочекався: в 1848 році він помер у злиднях у віці 56 років.

Проте пам’ять про авторів “Тихої ночі” жива й нині, хоча далеко не всі знають їхні імена. У Оберндорфі під Зальцбургом на церкві Святого Миколая сьогодні можна побачити барельєф та меморіальну дошку з написом: “Учитель Франц Грубер написав тут 24 грудня 1818 року мелодію, а вікарій Йозеф Мор склав текст пісні” Тиха ніч, свята ніч …

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