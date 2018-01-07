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Порошенко минулого року позбавив українського громадянства більше п’яти тисяч осіб

Єва Корнійчук

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Президент Петро Порошенко у 2017 році припинив українське громадянство майже 5,2 тисячам людей, а прийняв в громадяни України – майже 1 тисячу. Про це повідомили в Адміністрації президента у відповідь на запит “Українських новин”.

 

“Протягом 2017 року до громадянства України було прийнято 957 осіб”, – сказано у відповіді.

При цьому 94 з них були особами без громадянства. Водночас  Порошенком було видано укази про припинення через вихід з громадянства для 4 296 осіб.

Також 47 осіб втратили громадянство, а за передбаченими міжнародними договорами підстав українського паспорту позбулися ще 825 осіб.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії Саакашвілі.

 

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