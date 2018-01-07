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NASA повідомила про аномальне тепло в Україні

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NASA опублікувало карту світу з зафіксованими за останні вісім днів температурними аномаліями. Наприкінці грудня 2017 року й на початку січня 2018 у деяких частинах світу спостерігається або надто тепла погода, або незвичні морози. Про таке йдеться у повідомленні на сайті агентства, повідомляє 5 канал.

 

«Ця карта температурних аномалій базується на даних з ультразвукової спектроградіометрії зображення (MODIS) на космічному апараті NASA. Вона показує температуру поверхні землі (LST) з 26 грудня 2017 року по 2 січня 2018 року, у порівнянні з середнім показником 2001-2010 років за той самий восьмиденний період», – йдеться в повідомленні.

У NASA зазначають, що більшість регіонів Канади й США потерпають від морозів, сильніших, ніж у попередні роки. Натомість на заході США, Алясці, в Європі й Азії погода взимку більше схожа на весняну.

Україна на карті температурних аномалій потрапила в зону надмірного тепла в Європі.

Нагадаємо, хвиля крижаного арктичного повітря вкрила східне узбережжя та Середній Захід США, створивши небезпечні умови в той час, коли у суботу майже 100 мільйонів людей намагалися оговтатися після хуртовини, яка цього тижня скинула глибокий сніг у багатьох районах.

 

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