Головний лікар Львова не помітив відсутності медиків у лікарні швидкої допомоги

Начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб переконує, що лікарня швидкої медичної допомоги у Львові – єдина лікарня у Львівській області, яка надає широкий спектр допомоги всім, хто цього потребує, в будь-який час доби. Посадовець також переконаний, що на Різдво у цій лікарні було не менше 30 лікарів.

«Жодна лікарня в усій Львівській області немає таких можливостей по наданні такого широкого спектру допомоги. Зокрема, в цій лікарні цілодобово працюють не менше 30 лікарів різного фаху, комп’ютерний томограф, ангіограф, рентген-кабінет, кабінет УЗД, лабораторія тощо. Лікарня безвідмовно надає будь-яку допомогу усім, хто її потребує, щоденно, і в будь-який час доби», – цитує головного лікаря Львова прес-служба міськради Львова.

Також у міському управлінні охорони здоров’я повідомили, що за минулу добу в лікарню швидкої допомоги звернулося 104 особи, з них 37 осіб було госпіталізовано. В неврологічне відділення лікарні за минулу добу госпіталізовано 8 пацієнтів, і тут лікується 71 пацієнт. Загалом станом на ранок в лікарні лікується 620 пацієнтів, допомогу надають 33 лікарів. У кожному відділені лікарні чергує лікар, який робить обхід усіх пацієнтів, а також чергує середній та молодший персонал

Раніше Львівський портал писав, що у міській лікарні швидкої допомоги на Різдво немає лікарів. Про це свідчать рідні пацієнтів та відеозйомка, яка велась з місця 7 січня.